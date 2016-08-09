Чубаров виступає за закріплення на законодавчому рівні статусу кримських татар, караїмів і кримчаків

Як передає кореспондент УНІАН, про це Чубаров сказав під час засідання круглого столу "Про корінні народи України".

"Ми в Україні, вийшовши на той шлях, який визначений міжнародним співтовариством, на шлях підтримки корінних народів, здається, знаходимося на самому початку цієї дороги. Нам ще доведеться прийняти відповідні закони щодо статусу кримськотатарського народу, щодо статусу караїмів і кримчаків в Україні", - сказав Чубаров.

"Я думаю, що, спираючись на таку потужну силу експертів, фахівців, політиків, які поділяють ті принципи, які закладені в декларації ООН про права корінних народів, ми завершимо цю роботу", - сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

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Згідно з даними перепису населення 2001 року, в Україні проживало 248,2 тисячі кримських татар, 1,2 тисячі караїмів та 406 кримчаків, з них у Автономній Республіці Крим - 243,4 тисячі кримських татар, 671 караїм та 204 кримчаки.

Згідно з результатами так званого "перепису населення у Кримському федеральному окрузі РФ", проведеного на півострові в жовтні 2014 року російською окупаційною владою, в "Республіці Крим" було зафіксовано 229,5 тисячі кримських татар та 42,2 тисячі "татар" (з яких більшість є кримськими татарами), 500 караїмів та 177 кримчаків.

Нагадаємо, 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу.