У Мінінформполітики кажуть, що кримськотатарська автономія на Херсонщині - міф російської пропаганди

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джапарова заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

«ФСБ РФ нарощує інформацію про міжнаціональні конфлікти на території Херсонської області. Таких конфліктів на сьогодні, на щастя, не існує. Все це (інформація щодо автономії кримських татар – УНІАН) - міфи, які абсолютно штучним чином розхитуються ФСБшними клонами та іншими ланками, які є сьогодні частиною російської пропаганди. А це експерти, політики, силовики, боти», - зазначила заступник міністра.

На думку Джапарової, кримськотатарський фактор - це «козир», який ФСБ розігрує майже щодня через своїх агентів впливу.

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«В інформпросторі артикулюється міф про те, що кримські татари збираються створити національну автономію на території Херсонщини. Це неправда», - наголосила вона.

Заступник міністра підкреслила, що єдиним голосом кримськотатарського народу виступає представницький орган самоврядування, який називається Меджліс, який сьогодні в екзилі і працює в Києві.

«І дуже часто члени Меджлісу кажуть, що це міфи», - додала вона.

За словами Джапарової, дійсно існує документ Курултаю, прийнятий ще на початку 90-х років, якими було оголошено, що в кримських татар «є амбіція створити національну територіальну автономію в межах унітарної соборної України». Вона додала, що рішення приймалося у відповідності до декларації ООН з прав корінних народів, яка регламентує право корінних народів на самовизначення.

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«Навіть створення такої автономії не означає, що це буде створена окрема держава... Як воно буде – не знаємо. Я навіть не хочу озвучувати, які можливі форми всього цього, бо вони будуть гіпотетичними. Я думаю, що бачення форми тієї автономії має представити Меджеліс», - зазначила Джапарова.

За її словами ще на рівні деяких активістів, зокрема, говорилося про «територію адміністрування».

«Активісти пропонують створити уряд в екзилі, який буде мати на Херсонщині територію адміністрування і відповідно вирішувати питання оформлення документів, вирішувати проблеми, з якими стикаються громадяни в Криму, коли подорожують на материкову частину України. Це питання оформлення паспортів, документів про народження і таке інше... Втім, питання території адміністрування артикулювалося протягом року. Єдине, що - ані Меджліс, ані органи влади це не зробили і не внесли до порядку денного. Це все поки розмірковування експертів і не має нічого спільного з офіційною політикою», - додала Джапарова.