Володимир Познер: Україна з цього діла вийде сильнішою і в більшому порядку

Україна вийде з політичної кризи і стане сильнішою і "у більшому порядку". Так вважає відомий російський журналіст-міжнародник Володимир Познер. В інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" він сказав: "Все-таки там є демократія певна. Те, що там відбувається, це не проста річ, але це нормальна парламентська боротьба. І так воно і повинно бути. Це мене, не можу сказати, що радує, але я на це дивлюся позитивно".

На контраргумент кореспондента " А як же стабільність?", журналіст відповів: "Стабільність повинна бути природною. Коли вона виникає, тому що всі шматки лягають там, де вони повинні лягти, а не тому, що хтось зверху узяв велику палицю і дав всім по довбешці, наприклад. Ні, не той випадок. І мені дуже цікаво, що там відбувається і я б не дуже здивувався, якщо там, протягом вельми осяжного майбутнього буде інший президент".

Володимир Познер вважає також, що Україна прийде до парламентської республіки.

Відповідаючи на запитання про аналогії між Україною і Грузією, журналіст сказав:

"Є якась істотна різниця між Україною і Грузією і навіть між цими націями. Я не бачу, щоб на Україні таке відбулося. Там можуть бути дуже неприємні моменти, але чомусь у мене відчуття, що Україна з цього діла вийде і вийде сильнішою і в більшому порядку".