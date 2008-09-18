Клюєв і Колесников ходять на переговори до Турчинова і Кириленка

Вчора парламентські фракції приступили до проведення офіційних консультацій з питання створення нової коаліції.

Інформацію про початок переговорів учора офіційно підтвердив перший заступник глави фракції БЮТ Андрій Кожем`якін. "Ми почали консультації з Партією регіонів, блоком Литвина і деякими членами фракції "Наша Україна–Народна самооборона". Перш за все йдеться про "Народну самооборону", - заявив пан Кожем`якін. За його словами, предметом переговорів з партнерами є "державні позиції і питання економіки". "Крісла і посади не обговорюються. І позитивне крило Партії регіонів (ПР), яке очолює Віктор Янукович, наші принципи сприймає", - сказав виданню "Коммерсант-Украина" Андрій Кожем`якін.

Перший заступник глави фракції ПР Олександр Єфремов розповів, що склад переговорної групи від цієї політичної сили офіційно не затверджувався. "Переговори ведуться в різних форматах – конкретного списку парламентерів немає. У якихось беру участь я, в якихось – Андрій Клюєв, Борис Колесников (обидва – заступники глави фракції) і наш лідер Віктор Янукович", - повідомив він. Переговорна група, сформована БЮТ, теж невелика. За інформацією, до неї увійшли глава фракції Іван Кириленко, його перші заступники Андрій Кожем`якін і Андрій Портнов, а також перший віце-прем`єр Олександр Турчинов.