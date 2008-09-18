Ющенка і бойові дії покажуть у прямому ефірі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Рівненської області, де відвідає загальновійськовий полігон Сухопутних військ Збройних Сил України, на якому проводяться бригадні тактичні навчання.

Як повідомляє прес-служба глави держави, йдеться про плановий захід, який В.ЮЩЕНКО як Верховний Головнокомандувач проводить з метою контролю виконання Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки.

У рамках поїздки глава держави подивиться тактичні навчання 30-ї окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Планується, що глава держави перегляне тактичний епізод з форсування водної перешкоди підрозділами бригади у взаємодії із засобами посилення та підтримки від ВПС, армійської авіації та аеромобільних військ. Також В.ЮЩЕНКО спостерігатиме за діями механізованих підрозділів під час бою у місті.

Окрім того, Президент спостерігатиме за етапом ведення бойових дій 30-ї механізованої бригади з бойовою стрільбою у взаємодії із засобами посилення та підтримки від ВПС, армійської авіації та аеромобільних військ.

Пряму трансляцію етапу ведення бойових дій 30-ї механізованої бригади з бойовою стрільбою о 14.10 вестимуть Національна телекомпанія України та «5-й канал».

На 15.25 запланована зустріч В.Ющенка з представниками засобів масової інформації. Пряму трансляцію зустрічі вестимуть НТУ та «5-й канал».