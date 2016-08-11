НАТО про події у Криму: Росія не надала жодних доказів її звинувачень на адресу України

Так сьогодні у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі прокоментували власному кореспонденту УНІАН останній розвиток подій.

"Ми уважно і з занепокоєнням стежимо за підвищенням напруженості у відносинах між Росією і Україною. Нас обнадіює рішуче засудження Україною тероризму у всіх його формах і проявах. Ми зазначили, що Україна рішуче відкинула звинувачення Росії і дала чітко зрозуміти, що Київ відданий відновити свою територіальну цілісність виключно політичними і дипломатичними засобами. Ми також відзначаємо, що Росія не надала жодних істотних доказів її звинувачень на адресу України", - наголосили у штаб-квартирі.

При цьому в Альянсі наголосили, що нещодавні військові дії Росії в Криму "не сприяють ослабленню напруженості".

"Ми закликаємо Росію працювати задля спокою та деескалації. Ми також глибоко стурбовані недавнім спалахом насильства на сході України і збільшенням порушень режиму припинення вогню уздовж лінії зіткнення, в основному, проросійськими бойовиками", - констатували в НАТО.

У цьому зв'язку в Альянсі закликали всі сторони "повернутися за стіл переговорів і працювати над мирним врегулюванням конфлікту в Україні дипломатичними і мирними засобами". "Ключ до цього - повна реалізація Мінських домовленостей. Як ми підтвердили на Варшавському саміті, союзники єдині у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ми закликаємо Росію скасувати незаконну і нелегітимну анексію Криму", - наголосили в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Президент України Петро Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.

Сьогодні президент України доручив привести в посилену бойову готовність всі підрозділи в районах адмінкордону з Кримом та на Донбасі.