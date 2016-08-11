Штайнмаєр констатує, що пом'якшувати санкції проти Росії ще зарано

Про це Штайнмаєр сказав в інтерв'ю виданню Stuttgarter-nachrichten, текст якого опублікований на сайті німецького МЗС.

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"Санкції не є самоціллю. Мета наших зусиль полягає не у підтримці санкцій, а у вирішенні конфлікту. Саме тому ми свідомо їх поєднали з прогресом у реалізації Мінських угод. Якщо відчутний прогрес буде досягнуто у цьому напрямку, то ми також зможемо розглянути зміну статусу санкцій. На жаль, ми цього ще не досягли, але ми приділяємо чимало часу у роботі, щоб дійти до цього", - заявив Штайнмаєр.

Разом з тим, за його словами, наразі увага зосереджується на терміновій необхідності покращити безпекову ситуацію на Донбасі для того, щоб дотримання погодженого режиму припинення вогню могло бути гарантовано більш ефективно.

При цьому глава МЗС ФРН зазначив, що поточна робота щодо законопроекту про місцеві вибори на сході України є не менш важливою.