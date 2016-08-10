Порошенко очікує, що Росія виконуватиме Мінські домовленості

Про це йдеться в коментарі президента, розміщеному на сайті глави держави.

Порошенко закликав російське керівництво зосередитися на сумлінному дотриманні основоположних норм міжнародного права, передусім щодо поваги до суверенітету, територіальної цілісності та прав людини.

Читайте такожПорошенко відповів на звинувачення ФСБ та Путіна

«Очікую також, що РФ забезпечить належну імплементацію безпекових аспектів Мінських домовленостей, в тому числі через використання механізмів Нормандського формату», - заявив він.

Також глава держави наголосив, що Україна віддана відновленню своєї територіальної цілісності та суверенітету, включаючи припинення окупації Криму, виключно політико-дипломатичними засобами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито запобігли вчиненню в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

Читайте такожСоцмережі відреагували на заяви ФСБ Росії та Путіна щодо "українських диверсантів" в Криму

Президент Росії Володимир Путін заявив, що останні події в Криму є підставою відмовитися від зустрічі в «нормандському форматі» у Китаї.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов назвав заяву ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму ще одним елементом гібридної війни, яку веде Росія проти України.

У Міноборони наголосили, що «подібні заяви з боку ФСБ є ні що інше, як спробою виправдати передислокацію і агресивні дії військових підрозділів Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострова». Таким чином, представники російських спецслужб намагаються відвернути увагу місцевого населення Криму і світової спільноти від злочинних дій з перетворення півострова на ізольовану військову базу, заявили в українському оборонному відомстві.