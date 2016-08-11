Радбез ООН підтвердив позицію щодо територіальної цілісності України, її не підтримала лише РФ - Єльченко

Про це він сказав на брифінгу у Нью-Йорку після закритих консультацій на Раді Безпеки ООН щодо російських провокацій стосовно Криму, який транслювався на сайті ООН.

"Ми дуже вдячні членам Ради безпеки, які без будь-яких сумнівів підтвердили їхню рішучу позицію стосовно територіальної цілісності та незалежності України, включаючи Крим. І ми дуже задоволені цим, окрім однієї країни, звичайно", - заявив Єльченко.

При цьому голова української місії при ООН сказав, що попросив свого російського колегу в організації Віталія Чуркіна продемонструвати докази стосовно озвучених російською стороною звинувачень проти України. На що, за його словами, від російського посла можна було почути тільки слова.

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"До речі, вчора ми направили формально і офіційно запит до Червоного Хреста, до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та до моніторингової місії ООН за дотриманням прав людини, щоб вони спробували отримати доступ у Крим, і особливо, отримали доступ до тих людей, які за твердженнями Росії, були затримані у зв'язку з так званими "терористичними діями", - сказав Єльченко.

Українські дипломати попросили зазначені організації поспілкуватися із затриманими особами, а потім результати презентувати ОБСЄ та Раді безпеки ООН.

Раніше Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй почала закрите засідання щодо російських провокацій в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».