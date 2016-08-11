Радбез ООН підтвердив позицію щодо територіальної цілісності України, її не підтримала лише РФ - Єльченко
Голова Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко заявляє, що Україна на закритому засіданні Ради безпеки ООН подякувала членам Радбезу за підтримку територіальної цілісності, окрім Російської Федерації.
Про це він сказав на брифінгу у Нью-Йорку після закритих консультацій на Раді Безпеки ООН щодо російських провокацій стосовно Криму, який транслювався на сайті ООН.
"Ми дуже вдячні членам Ради безпеки, які без будь-яких сумнівів підтвердили їхню рішучу позицію стосовно територіальної цілісності та незалежності України, включаючи Крим. І ми дуже задоволені цим, окрім однієї країни, звичайно", - заявив Єльченко.
При цьому голова української місії при ООН сказав, що попросив свого російського колегу в організації Віталія Чуркіна продемонструвати докази стосовно озвучених російською стороною звинувачень проти України. На що, за його словами, від російського посла можна було почути тільки слова.
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"До речі, вчора ми направили формально і офіційно запит до Червоного Хреста, до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та до моніторингової місії ООН за дотриманням прав людини, щоб вони спробували отримати доступ у Крим, і особливо, отримали доступ до тих людей, які за твердженнями Росії, були затримані у зв'язку з так званими "терористичними діями", - сказав Єльченко.
Українські дипломати попросили зазначені організації поспілкуватися із затриманими особами, а потім результати презентувати ОБСЄ та Раді безпеки ООН.
Раніше Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй почала закрите засідання щодо російських провокацій в Криму.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готував Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».