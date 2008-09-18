ВР погодилася, що за її незаконний розпуск треба давати від 7 до 12

Верховна Рада України має намір встановити кримінальну відповідальність за незаконний розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо додаткових заходів забезпечення виконання Конституції України)”, внесений народними депутатами Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (Партія регіонів), Андрієм ПОРТНОВИМ та Святославом ОЛІЙНИКОМ (БЮТ), в першому читанні проголосували 349 народних депутатів з 427 зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували фракції НУ-НС та Блоку Литвина.

Законопроектом передбачається, що “узурпація державної влади шляхом дострокового припинення повноважень Верховної Ради України у спосіб, що суперечить Конституції України, – караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років». При цьому ті самі діяння, вчинені працівником правоохоронного органу чи військовослужбовцем Збройних Сил України, Служби безпеки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Віддання наказу чи розпорядження про вчинення цих діянь, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Згідно з законопроектом, створення штучних перешкод користуванню державними діячами будівлями чи спорудами, визначеними в частині першій цієї статті, якщо такі діяння були вчинені працівником правоохоронного органу чи військовослужбовцем Збройних Сил України, Служби безпеки України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. При цьому, державними діячами в цьому документі визнаються Президент України, голова Верховної Ради України, народний депутат України, прем`єр-міністр України, член Кабінету міністрів України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або його представник, голова Рахункової палати або член Рахункової палати, голова або член Центральної виборчої комісії, голова Національного банку України, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова Антимонопольного комітету України, голова Фонду державного майна України, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Закон у разі його ухвалення набирає чинності з дня опублікування.