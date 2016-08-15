Пайєтт заявив про незмінність позиції США щодо надання підтримки українській армії

Про це, як повідомили в Управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони, заявив надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт на зустрічі з міністром оборони України Степаном Полтораком.

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Пайєтт, у зв‘язку із завершення своє дипломатичної місії в Україні, зауважив, що для нього було честю тут працювати. «Я залишаю цей пост з щирим переконанням, що Україна буде й надалі продовжувати втілення реформ. Американський уряд та Міністерство оборони на чолі з міністром мають незмінну позицію – продовжувати надавати підтримку Україні та її Збройним Силам», - сказав він.

В свою чергу, міністр оборони України подякував посла за неоціненний внесок у розбудову відносин між двома державами. «Я особисто жалкую, що підходить до завершення ваше перебування на посту посла США в Україні. У найважливіші та найтяжчі часи за всю історію незалежності України ви були з нами. Завдяки вашій наполегливості та професійності нам вдалося побудувати конструктивний діалог, а допомога від Сполучених Штатів – найбільша, з тієї, що надана Україні», - заявив Полторак.

Він висловив вдячність від імені солдатів та офіцерів за масштабну підтримку уряду та громадянам США. Також він наголосив, що «завдяки таким друзям, як США, йде процес зміцнення обороноздатності та реформування ЗСУ за стандартами НАТО».

На знак вдячності Полторак нагородив Пайєта відзнакою Міністерства оборони України – нагрудним знаком “Знак пошани”.

Як повідомляв УНІАН, у липні Сенат США (Верхня палата Конгресу) затвердив дипломата Марі Йованович наступним послом в Україні. Чинний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт був затверджений послом США у Греції.