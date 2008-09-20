Міністри-нашоукраїнці виконають рішення партії

Міністри, які пройшли до уряду за квотою «Нашої України», готові будуть залишити свої посади, якщо партією буде ухвалено відповідне рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив міністр у справах сім’ї молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО (член уряду за квотою фракції НУ-НС) перед засіданням Політради партії «Наша Україна».

«Якщо буде відповідне рішення, то, очевидно, ми повинні будемо залишити уряд і далі працювати в тих умовах, в яких визначить партія», - сказав він.

За його словами, «Наша Україна» буде готуватися або до дострокових виборів, або працювати в опозиції.

«Це політичний процес, тому тут нічого страшного немає», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня у Верховній Раді було офіційно оголошено про припинення діяльності демократичної коаліції у складі фракцій БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона”, яка минулого року сформувала уряд.