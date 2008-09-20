Огризко звинувачує Росію в намаганні дестабілізувати обстановку в Криму

Міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО звинувачує Росію у намаганні дестабілізувати обстановку в Криму.

Він назвав неприйнятним те, що "російське консульство у Сімферополі видає паспорти" або політики на кшталт мера Москви Юрія ЛУЖКОВА приїздять до Криму і закликають до приєднання українського півострова до Росії, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на журнал «Фокус».

Міністр нагадав, що Україна заборонила в`їзд на її територію Ю.ЛУЖКОВУ та деяким іншим російським діячам.

Також В.ОГРИЗКО відреагував на спроби Росії "перешкодити вступу України до Північноатлантичного альянсу". Він закликав російський уряд поважати власний шлях розвитку України. "Ми є суб`єктом, а не об`єктом міжнародних відносин", - підкреслив В.ОГРИЗКО.

Глава українського дипломатичного відомства повідомив, що Київ не буде подовжувати договір про базування російського Чорноморського Флоту в Криму після 2017 року. Водночас, за словами В.ОГРИЗКА, спроби поговорити на цю тему із російською стороною поки що були безуспішними.