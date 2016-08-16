В ЄС заявили про готовність стати посередником між Україною і Росією
01:31, 16 серпня 2016Політика
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На тлі загострення напруженості довкола Криму та на Донбасі Європейський Союз запропонував стати посередником між Україною та Росією.
REUTERS
Про це заявив речник Єврокомісії у понеділок, 15 серпня, в Брюсселі, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.
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При цьому, співрозмовник не уточнив, якою саме могла би бути ця роль посередника. Однак головним, за його словами, є отримати сигнал стабільності ситуації.
Як повідомляв УНІАН, раніше високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні підтвердила непохитну позицію Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією.
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