В ЄС заявили про готовність стати посередником між Україною і Росією

Про це заявив речник Єврокомісії у понеділок, 15 серпня, в Брюсселі, передає Deutsche Welle з посиланням на dpa.

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При цьому, співрозмовник не уточнив, якою саме могла би бути ця роль посередника. Однак головним, за його словами, є отримати сигнал стабільності ситуації.

Як повідомляв УНІАН, раніше високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні підтвердила непохитну позицію Європейського Союзу щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією.