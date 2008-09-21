Тимошенко каже, що паралімпійці об'єднали парламент під час голосування

Успішний виступ української команди на Паралімпійських іграх у Пекіні звеличив спортивну славу України та її міжнародний авторитет. На цьому наголосила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час зустрічі в аеропорту “Бориспіль” паралімпійської збірної, яка сьогодні повернулася на батьківщину.

«Низький вам уклін за результати чотирирічної роботи, завдяки яким вдалося одержати надзвичайно рекордний результат», - сказала вона, звертаючись до спортсменів та висловлюючи вдячність за здобутки спортсменів президенту Національного паралімпійського комітету Валерію СУШКЕВИЧУ.

Прем’єр-міністр подякувала чемпіонам Паралімпійських ігор 2008 року з плавання - Максиму ВЕРАКСІ, Олексію ФЕДИНІ, Дмитру ВИНОГРАДЦЮ, Андрію КАЛИНІ, Дмитру КРИЖАНІВСЬКОМУ, Олександру МАЩЕНКО, Ганні ЄЛІСАВЕТСЬКІЙ; з легкої атлетики - Роману ПАВЛИКУ, Інні ДЯЧЕНКО, Оксані БОТУРЧУК, Аллі МАЛЬЧИК, Тетяні ЯКИБЧУК, Василю ЛІЩИНСЬКОМУ, Оксані ЗУБКОВСЬКІЙ; та футбольній команді, яка посіла перше місце на іграх, - Костянтину СИМАШКО, Івану ШКВАРЛО, Андрію ЦУКАНОВУ, Тарасу ДУТКО, Анатолію ШЕВЧИКУ, Олександру ДЕВЛИШУ, Володимиру АНТОНЮКУ, Денису ПОНАМАРЬОВУ, Віталію ТРУШЕВУ, Ігорю КОСЕНКУ, Сергію ВАКУЛЕНКУ, Миколі МІХОВИЧУ.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, українські паралімпійці стали зразком для українських політиків.

«Тепер ви стали зразком, як працювати всім нам на забезпечення авторитету й злагоди країни», - зазначила вона.

Водночас прем`єр-міністр вважає, що успішний виступ паралімпійської збірної дозволив об`єднати й парламент під час голосування щодо законопроекту про внесення змін до бюджету на 2008 рік, які дозволять виконати всі зобов`язання держави перед переможцями паралімпійськіх ігор.

“Це було перше голосування, коли всі до єдиного проголосували за те, щоб дійсно стільки грошей виділити, скільки необхідно за всі медалі, які ви привезли”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду переконана, що на наступних іграх Україна посяде почесне перше місце. “Такий переконливий результат, така переконлива перемога, свідчить про те, що паралімпійський рух в Україні процвітає, посилюється, і я думаю, що далі ми можемо сподіватися ще на кращі результати”, - підкреслила прем’єр-міністр.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що 30 вересня уряд планує провести урочисте нагородження паралімпійців в палаці “Україна”.

Довідка УНІАН. Національна збірна України завоювала на Паралімпіаді 74 медалі – 24 золотих, 18 срібних і 32 бронзових. Україна зайняла 4 місце в неофіційному командному заліку.