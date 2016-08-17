Радник Порошенка розповів, коли можуть оголосити сьому хвилю мобілізації

Не виключено, що у випадку ескалації бойових дій на сході оголосять сьому хвилю мобілізації, проте наразі підстав для такого рішення немає Про це заявив радник президента України та радник міністра оборони України Юрій Бірюков, повідомляє "5 канал".

Читайте такожУ ході розслідуванні справи прокурора сил АТО Кулика встановлюються нові факти - САП

"Якщо на фронті дійсно буде загострення, буде оголошено сьому хвилю мобілізації", – зазначив він.

Крім того, радник президента додав: "Якщо таке станеться, то в першу чергу під призов потраплять військовослужбовці першої черги резерву, що вже пройшли АТО. Вони швидше встануть до лав захисників на фронті та не потребуватимуть тривалого часу на навчання".

Водночас, Бірюков наголосив, що наразі не фронті не спостерігається певного радикального загострення. "Сильного напруження на сьогодні непомітно", – заявив він.

Нагадаємо, 16 серпня стало відомо, що Генштаб готує проект указу президента щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, мобілізованих під час шостої черги.

Як повідомлялося, шоста хвиля мобілізації пройшла влітку 2015 року. У Генштабі ЗСУ в червні заявляли, що планують звільнити в запас військових 6-ї хвилі мобілізації у серпні-вересні, проте терміни залежатимуть від обстановки, яка буде на час прийняття відповідного рішення.