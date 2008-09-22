Лідери БЮТ зрозуміли, що в українській політиці цілком можливо все

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО вважає, що нинішній тиждень буде визначальним щодо створення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами І.КИРИЛЕНКА, якщо цього тижня фракціям не вдасться домовитися щодо створення нового формату коаліції, то це навряд чи вийде наступного тижня.

«Цей тиждень є визначальним. Якщо не буде прийнято рішення цього тижня, то дуже ймовірно, що на наступному тижні це не відбудеться», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Депутат також повідомив, що завтра на засіданні фракція БЮТ розгляне програмові засади створення коаліції, які сьогодні були запропоновані фракцією блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

«Завтра ми дамо своє бачення і свою оцінку», - сказав він.

При цьому І.КИРИЛЕНКО нагадав, що фракція БЮТ ще минулого тижня оприлюднила свої принципи формування нової коаліції, які полягають у необхідності збереження державного суверенітету, непорушності кордонів та європейському виборі.

«Ми не будемо ставити ультиматуми, оскільки в парламенті є п’ять політичних сил, і всі вони мають рівні можливості», - сказав лідер фракції БЮТ.

Коментуючи заяву представників Партії регіонів про те, що навряд чи вдасться створити коаліцію у складі блоків БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина, І.КИРИЛЕНКО сказав: «Ніколи не кажи ніколи, це українська політика, все цілком можливо».