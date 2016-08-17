Суд ЄС оголосить рішення щодо санкцій проти Януковича та Клюєва у вересні
14:57, 17 серпня 2016Політика
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Загальний суд Європейського Союзу 15 вересня оголосить своє рішення за скаргою екс-президента України Віктора Януковича, його сина Олександра і колишнього глави Адміністрації президента України Андрія Клюєва на застосовані до них санкції ЄС.
REUTERS
Про це агентству УНІАН повідомили в суді.
"Суд винесе своє рішення у справах екс-президента Януковича (T-346/14), його сина Олександра (T-348/14) та Андрія Клюєва (T-340/14) 15 вересня о 15:00", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у червні українська сторона подала апеляційні скарги на процедурні ухвали загального суду ЄС у справах за позовами родини Януковича.
Раніше суд скасував санкції проти загиблого молодшого сина екс-президента України Віктора Януковича.
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