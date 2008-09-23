Ющенко застеріг Яценюка, щоб він не повівся на розрахунки Тимошенко

10:24, 23 вересня 2008
Політика
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Президент написав лист

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», внесеного урядом 15 вересня 2008 року на розгляд Верховної Ради України, не приділено належної уваги вирішенню цілої низки важливих питань у соціальній, енергетичній сферах, забезпеченню громадян доступним житлом тощо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на цьому глава держави наголосив у листі до голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

За словами В.ЮЩЕНКА, зокрема, показники Державного бюджету України знову сформовано на занижених макропоказниках економічного і соціального розвитку України, що матиме своїм наслідком продовження практики заниження розмірів соціальних стандартів.

Президент підкреслює, що розрив між встановленим та фактичним розмірами прожиткового мінімуму, внаслідок якого лише за 8 місяців поточного року кожний пенсіонер, що отримує мінімальну пенсію, недоотримав більше 560 гривень, буде продовжувати зростати.

В.ЮЩЕНКО також наголошує, що урядом проігноровано ініціативу Президента України щодо започаткування з 2009 року програми побудови доступного житла для наших громадян.

В енергетичній сфері залишається невирішеним питання збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України». «З урахуванням необхідності закачування у підземні сховища природного газу для осінньо-зимового опалювального сезону 2008 року такий дефіцит за ціни імпортованого газу у 179,5 доларів США вже склав більше 8 млрд. гривень. Натомість за невідомої ціни імпортованого газу на наступний рік для НАК «Нафтогаз України» передбачено коштів з державного бюджету в 1,6 раза менше», - підкреслює В.ЮЩЕНКО.

Крім того, окремо він зауважує, що незважаючи на необхідність приділити особливу увагу таким інвестиційним проектам, як добудова Дністровської гідроакумулюючої електричної станції, а також прискорення реалізації проектів із транспортування електроенергії, коштів на зазначені цілі у проекті державного кошторису на наступний рік фактично немає.

Проігноровано і його вимоги щодо здійснення погашення у 2009 році державного боргу України перед Російською Федерацією. «Наявність цього боргу веде до збереження нерівних умов у взаєминах між нашими державами, внаслідок чого Україна щороку втрачає не менше 7,5 млрд. гривень», - зазначає Глава держави.

В.ЮЩЕНКО також вважає, що під загрозою перебуває і здійснення всіх необхідних протипаводкових заходів. Зокрема передбачений проектом рівень видатків на ці цілі дасть змогу профінансувати заходи Комплексної програми захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод лише на 52 відсотки від потреби. «Складається враження, що стихійне лихо, то сталося наприкінці липня цього року, так нічого нас і не навчило», - підкреслює Президент.

Він просить Верховну Раду України врахувати вирішення цих питань під час прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

 

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