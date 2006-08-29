Ярослав Качинський підтримає євроатлантичну інтеграцію України особисто

Голова Ради Міністрів Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ у листопаді відвідає з офіційним візитом Україну.

Про це він повідомив сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ України Борисом ТАРАСЮКОМ, який перебуває з робочим візитом у Польщі.

Як повідомив УНІАН речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, співрозмовники обговорили питання подальшого розвитку економічного співробітництва, транскордонної та регіональної співпраці між Україною та Польщею, а також перспективи інтенсифікації торговельно-економічного співробітництва між нашими державами та активізації інвестиційної діяльності.

Крім того, Б.ТАРАСЮК передав вітання прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА главі польського уряду та повідомив про рішення українського прем’єра взяти участь в економічному форумі у м. Криниця (відбудеться 6-9 вересня – УНІАН), а також провести у рамках цього заходу двосторонню зустріч на рівні глав урядів України та Польщі.

У свою чергу Я.КАЧИНСЬКИЙ підтвердив готовність Республіки Польща і надалі підтримувати європейську та євроатлантичну інтеграцію України.