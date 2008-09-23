Турчинов: БЮТ міг би заявити, що Ющенко поїхав звітувати до Америки

Турчинов просить Секретаріат Президента не пов’язувати ситуацію у ВР з газовими переговорами

Київ. 23 вересня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ просить Секретаріат Президента України не пов’язувати ситуацію в Верховній Раді України з газовими переговорами.

Про це О.ТУРЧИНОВ сказав сьогодні в ефірі “5 каналу”, коментуючи заяву заступника глави СП Андрія КИСЛИНСЬКОГО щодо майбутнього візиту прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Москви.

“Я не пов’язував би парламентську роботу з переговорами по газу. Газ, безумовно, це важливо для економіки України, але ж не може газова тема вплинути на конфігурацію політичних сил в парламенті чи поза парламентом”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він підкреслив, що якби в команді БЮТ були “такі горе-діячі на кшталт КИСЛИНСЬКОГО, то вони могли б сказати, що ЮЩЕНКО поїхав звітувати до Америки”.

За його словами, переговори у Москві повинні відбутися наприкінці вересня – початку жовтня. “Безумовно, переговори будуть важкими, тому що політична невизначеність у парламенті також не буде позитивно впливати на ці переговори. Водночас, я дуже сподіваюсь на авторитет нашого прем’єр-міністра, на її професіоналізм, в тому числі у веденні переговорів. Я сподіваюсь, що ми зможемо знайти з Російською Федерацією формулу ціноутворення, яка дозволятиме українській економіці і надалі розвиватися”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня на брифінгу А.КИСЛИНСЬКИЙ наголосив, що «можна по-іншому подивитися на анонсований нещодавно візит прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО до Москви наприкінці вересня». За офіційною версією, зазначив він, там керівник українського уряду обговорюватиме низку питань двосторонньої співпраці, у тому числі з постачання газу в Україну. Неафішована сторона візиту, зауважив А.КИСЛИНСЬКИЙ, полягатиме у звіті Ю.ТИМОШЕНКО щодо політичної ситуації в нашій державі. Вона доповість російському керівництву про хід виконання настанов щодо змін в українській владі, сказав він. Зокрема, наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ, йтиметься про близьке укладання союзу між БЮТ і Партією регіонів, призначення Віктора ЯНУКОВИЧА головою Верховної Ради (за збереження Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра), введення в дію змін до Конституції, які обмежують повноваження Президента, та корекцію виборчого законодавства щодо підвищення до 10% прохідного бар`єру на виборах до ВР, що фактично встановлюватиме владу в Україні двох політичних сил». Таким чином, наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО прагне заручитися підтримкою Москви в реалізації цього сценарію. Відсьогодні суспільство стане свідком чергової дезінформаційної кампанії БЮТ, коли за яскравими гаслами буде приховані справжні наміри, йдеться у повідомленні.