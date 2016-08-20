Україна поскаржилася ООН на візит Путіна до Криму

Про це повідомляється на сторінці місії в Twitter.

Дипломат назвав поїздку російського лідера на півострів протиправною.

1/2 В.Єльченко зустрівся з 1-м заступ Генсека #ООН Я.Еліассоном. Обговорили протиправне перебування В.Путіна в Криму pic.twitter.com/hDHwPKKKIX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) August 19, 2016

Також Єльченко зупинився посиленні концентрації російських озброєнь вздовж кордону.

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"Єльченко також привернув увагу Я.Еліассона до концентрації російських озброєнь вздовж російсько-українського кордону, Криму, Донбасі" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із неузгодженим з українською стороною перебуванням 19 серпня ц.р. на території України президента Російської Федерації Владіміра Путіна.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін прибув 19 серпня до окупованого Криму, де провів засідання з членами Ради безпеки РФ.