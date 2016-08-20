Україна поскаржилася ООН на візит Путіна до Криму
Постред України при ООН Володимир Єльченко в ході зустрічі із заступником генерального секретаря всесвітньої організації Яном Еліассоном обговорив візит до анексованого Крим президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляється на сторінці місії в Twitter.
Дипломат назвав поїздку російського лідера на півострів протиправною.
1/2 В.Єльченко зустрівся з 1-м заступ Генсека #ООН Я.Еліассоном. Обговорили протиправне перебування В.Путіна в Криму pic.twitter.com/hDHwPKKKIX— UKR Mission to UN (@UKRinUN) August 19, 2016
Також Єльченко зупинився посиленні концентрації російських озброєнь вздовж кордону.
Читайте такожПутін сподівається, що його новий спецпредставник зі зв'язків з Україною не "лякатиме" українську владу
"Єльченко також привернув увагу Я.Еліассона до концентрації російських озброєнь вздовж російсько-українського кордону, Криму, Донбасі" , — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із неузгодженим з українською стороною перебуванням 19 серпня ц.р. на території України президента Російської Федерації Владіміра Путіна.
Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін прибув 19 серпня до окупованого Криму, де провів засідання з членами Ради безпеки РФ.