МЗС вимагає допустити в окупований Крим міжнародних спостерігачів за правами людини

Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Знущання окупантів над кримськими татарами триває. Головна їхня мета - залякати, зламати, витиснути з Криму", - наголосила Беца.

Вона нагадала про ситуацію із заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеровим, стосовно якого так звана "прокуратура Криму" порушила "кримінальну справу" як проти "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

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Крім того, речниця наголосила: "Вимагаємо від окупаційної влади надати доступ міжнародним правозахисним організаціям до АРК для моніторингу прав людини".

При цьому вона додала хештег #SaveCrimeanTatars ("Врятуйте кримських татар").

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня.

Так званий "прокурор Республіки Крим" Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу". "У березні 2016 року громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет", - заявила Поклонська.

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Умерову перебуває на підписці про невиїзд з окупованого Криму.

11 серпня так званий "суд" у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доправити Умерова у психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і "швидка" забрала його в лікарню.

16 серпня працівники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні у психдиспансер для проведення психіатричної експертизи.

19 серпня донька Умерова повідомила, що до батька в психіатричну лікарню допустили родичів і адвокатів.

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За даними Кримськотатарського ресурсного центру, у першому півріччі 2016 року на території окупованого Криму було зафіксовано 112 незаконних допитів, 91 обшук, 21 арешт, 102 затримання, 15 порушень прав на свободу пересувань, 20 порушень прав на свободу релігії та переконань, 7 порушень прав на свободу мирних зібрань, 14 порушень прав на свободу думки і свободу вираження, а також 25 порушень прав меншин і корінних народів.