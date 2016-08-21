Порошенко звільнив скандального посла України в Чехії

Про це йдеться в указі глави держави №335/2016 від 19 серпня. "Звільнити Зайчука Бориса Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Чехії", - йдеться в документі.

Читайте такожСкандальний посол України в Чехії йде у відставку - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, 10 лютого стало відомо, що посол України в Чехії Борис Зайчук намагався внести заставу за екс-радника Віктора Януковича Аліхо Файада, який знаходився у чеській в’язниці з квітня 2014 року за звинуваченням у співпраці з терористами. Чеські ЗМІ повідомили, що у 2014 році український посол здійснив спробу звільнити екс-радника президента-втікача Януковича. Згідно з текстом листа чеського міністра юстиції, Зайчук пропонував внести заставу і цікавився необхідною сумою, відзначаючи, що Файад "імовірно, не скоював жодних злочинів".

18 березня Борис Зайчук написав заяву про відставку.