Посол України в Чехії намагався внести заставу за екс-радника Януковича - ЗМІ

У 2014 році спробу звільнити екс-радника президента-втікача Януковича здійснив посол України в Чехії Борис Зайчук. Про це пише чеське видання idnes.cz, посилаючись на лист Зайчука до міністра юстиції цієї країни.

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Згідно з текстом листа, Зайчук пропонував внести заставу і цікавився необхідною сумою, відзначаючи, що Файад "імовірно, не скоював жодних злочинів".

За даними поліції США, громадянин України Аліхо Файад разом з двома спільниками намагався продати кокаїн і зброю агентам з американського Національного бюро з контролю незаконного обігу наркотиків. США вимагали екстрадиції.

Але минулого тижня чеський суд відповів відмовою, яку Вашингтон уже назвав "шокуючою". Файад виїхав до Лівану, і як повідомляють деякі джерела, був знову затриманий.

У той же час посольство України в Чехії прокоментувало інформацію про звернення Зайчука тим, що було зобов'язане надати громадянину України консульський захист. Про це йдеться в офіційній відповіді посольства на запит "Європейської правди".

У посольстві запевняють, що діяли не з політичних мотивів, а за запитом родичів затриманого громадянина України. При цьому дипломати стверджують, що у них була підозра про його переслідування за політичними мотивами.

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У дипустанові підтвердили, що тричі (у травні, червні та липні 2014 року) зверталися до представників чеської влади (міністра юстиції і генпрокурора) з письмовими запитами щодо Файада, зокрема – просили розглянути можливість випустити його під заставу. Дипломати запевняють, що робили це не з власної ініціативи, запити надсилались "на прохання захисту та у відповідності з чинним законодавством".