Огризко - Лаврову: Україна не визнає Південну Осетію та Абхазію

„Україна не визнає самопроголошених Південну Осетію та Абхазію, бо це суперечило б принципам міжнародного права”. Про це заявив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час переговорів з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ у Нью-Йорку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, міністри обговорили актуальний стан українсько-російських відносин з урахуванням обставин, що випливають із російсько-грузинського збройного конфлікту. Міністр В.ОГРИЗКО у цьому зв’язку наголосив, що врегулювання цього конфлікту можливе лише за умов збереження територіальної цілісності Грузії та непорушності її кордонів. „Україна не визнає самопроголошених Південну Осетію та Абхазію, позаяк це суперечило б принципам міжнародного права,” - підкреслив В.ОГРИЗКО.