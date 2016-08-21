Політв'язень Олександр Костенко може втратити руку, яку зламали ФСБшники - Афанасьєв

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив звільнений з російського ув'язнення український активіст Геннадій Афанасьєв.

«По останній інформації, якщо нашому політв'язню Олександру Костенку не зроблять операцію на зламаній ФСБ руці, він її повністю втратить», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, Костенка звинувачували в тому, що під час Євромайдану у 2014 році в Києві він нібито заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Крім того, він нібито без передбаченого законом дозволу, незаконно зберігав за місцем проживання нарізний ствол.

У травні 2015 року так званий Київський районний суд окупованого Сімферополя засудив Костенка за статтею 222 ч. 1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вогнепальної зброї) до покарання строком на 4 роки і 2 місяці. Пізніше в апеляційних інстанціях цей строк було зменшено до 3 років і 6 місяців.