Афанасьєв розкритикував пропозицію Савченко щодо обміну бойовиків на політв'язнів

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Якщо б коли я був у в'язниці, хтось прийшов і запропонував мені відпустити усіх терористів, що вбивали наших героїв на сході України в обмін на всіх політв'язнів - я попрохав собі ще декілька років ув'язнення і заварити двері в камеру", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Савченко запропонувала провести прямі переговори з "ДНР" та "ЛНР".

Говорячи про шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, депутат виокремила такі пункти: продовжити санкції проти Росії, "бо ця країна ще досі не зрозуміла, що їй треба піти зі сходу України"; вийти на прямий зв'язок з "Л/ДНР" без Мінського процесу, без третьої і четвертої сторони.

Савченко стверджує, що готова особисто проводити переговори з ватажками "ДНР" та "ЛНР" як з "народними депутатами".