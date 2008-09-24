Тимошенко і Васюник погиркалися на Кабміні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК і міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО на засіданні Кабінету міністрів обмінялися критичними зауваженнями на адресу один одного у зв`язку з розвалом демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, І.ВАСЮНИК після вступного слова Ю.ТИМОШЕНКО вирішив поставити ряд політичних питань перед партнерами по коаліції.

Ю.ТИМОШЕНКО спробувала перервати виступ віце-прем`єра, зауваживши, що у нього буде можливість для проведення прес-конференції. Проте І.ВАСЮНИК проігнорував це зауваження прем`єр-міністра і заявив про те, що фракція БЮТ демонструє в парламенті подвійні стандарти.

Зокрема, на його думку, своєю підтримкою законопроекту про державну службу і законопроекту про референдуми БЮТ сприяє реалізації стратегії лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і його заступника Бориса КОЛЕСНІКОВА щодо надання російській мові статусу державної мови, а також проведення відразу двох референдумів – з мовного питання і про приєднання України до НАТО.

«Якщо ми говоримо про реальну консолідацію суспільства, а не сумнівну консолідацію політичних лідерів, то давайте не лише проголошувати, а й робити всі реальні кроки на консолідацію суспільства», - сказав І.ВАСЮНИК.

При цьому віце-прем`єр підкреслив, що найкращим виходом для держави є відновлення демократичної коаліції. На його думку, відновлення роботи демкоаліції є прерогативою фракції БЮТ. «Це визначення зараз за Блоком Юлії Тимошенко. У мене від імені міністрів-«нашоукраїнців» є велике прохання – зробити це визначення якнайшвидше. У випадку, якщо заяви, які зараз лунають про підтримку відновлення роботи демократичної коаліції за участю Блоку Литвина, є правдою, тоді потрібно без будь-яких умов сісти за стіл переговорів хоча б у форматі ради коаліції», - запропонував віце-прем`єр.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО закликав віце-прем`єр-міністра, що працює в уряді за квотою блоку «Наша Україна – Народна самооборона», не переносити хаос з парламенту до Кабінету міністрів.

«Вночі, не порадившись не лише з БЮТ, але й з колегами по блоку, - а я хочу вам нагадати, що ми («Народна самооборона») балотувалися у складі блоку «Наша Україна – Народна самооборона», до якрнр входить 9 партій, - члени «Нашої України», які складають меншість фракції, якщо не помиляюся, 23 депутати, (я не знаю, скільки там перейшло до ЄЦ, дуже складно встановити вашу партизанську групу), не порадившись з радою коаліції, ви розвалили демократичну коаліцію, а після цього цинічно, сповідаючи подвійні стандарти, звинувачуєте в цьому кого завгодно, тільки не самих себе, які за телефонним дзвінком одного олігарха з-за кордону і одного олігарха на Банковій розвалили демократичну коаліцію, за яку 8 років всі присутні боролися в кожному районі України», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр внутрішніх справ запропонував І.ВАСЮНИКУ замість заяв на засіданні уряду надати інформацію про результати роботи міжвідомчої комісії з розслідування діяльності мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Іване Васильовичу, ви спочатку розкажіть, як відпрацювала комісія по Києву, яку ви очолювали, і які Президент забороняє оприлюднювати, тому що йому потрібно вручити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ чергову нагороду. Ви розкажіть про слова Віктора Андрійовича, сказані в 2003 році, що потрібно терміново проголосувати за слідчі комісії в парламенті. А зараз ви це називаєте антиконституційними і антиукраїнськими діями!

Які його слова необхідно сприймати – сказані в 2003 чи в 2008 році? Чи це називається «точка сидіння визначає точку зору»? Хіба вам не відомо, як прокуратура “відмазує” наближених до Президента людей, яких зловили на хабарах? Невже вам не відомо, що їх навіть не дають заарештовувати під прямим тиском Секретаріату? Я ще раз говорю: давайте хоча б тут, в уряді, не ганьбитися, а працювати», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також запропонував представникам «Нашої України» набратися відповідальності і мужності для того, щоб зробити перший крок з відновлення складу демократичної коаліції.

У свою чергу, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО закликала «Нашу Україну» в особі віце-прем`єра І.ВАСЮНИКА не створювати провокацій у зв`язку з ухваленням в першому читанні законопроекту про державну службу.

«Наша політична команда була, є і залишиться назавжди борцями за єдину державну мову. Ось тут поставте крапку і припиніть всі провокації. Закон, який прийнятий у першому читанні, потрібен країні. У другому читанні все, що не відповідає ідеології нашої політичної сили, буде виправлено», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре закликала партнерів по коаліції відмовитися від висунення додаткових вимог і ультиматумів і повернутися в коаліцію. За її словами, БЮТ, враховуючи сильний тиск Президента і його Секретаріату протягом восьми місяців, також міг висунути ряд ультимативних умов, наприклад, про звільнення керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ і секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

«Ми могли б висунути безліч умов ще й щодо негайного зняття блокування роботи Кабінету міністрів, парламенту, корупційного керівництва Фонду державного майна. Але ми не ставимо ультиматумів», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.