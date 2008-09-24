Вже завтра-післязавтра Яценюк може втратити крісло

Верховна Рада до кінця поточного тижня може розглянути питання стосовно зміни голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив голова Комітету ВР з питань регламенту Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, ця тема обговорювалася між фракціями і висловлювалася думка, що це питання необхідно розглянути або завтра, або післязавтра.

«Але поки домовленість не досягнута», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ також нагадав, що в парламенті зареєстровано проект закону, який спрощує процедуру обрання спікера.

В той же час, на думку голови Регламентного комітету, на сьогоднішній день нічого не заважає провести процедуру згідно з регламентом ВР – голосування бюлетенями.

Він також повідомив, що Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув заяву Арсенія ЯЦЕНЮК про відставку з посади голови ВР і рекомендував сесійній залі розглянути це питання.

Коментуючи наміри фракції Партії регіонів висунути на посаду спікера Олександра ЛАВРИНОВИЧА, О.ЄФРЕМОВ наголосив, що офіційне висунення відбудеться тільки після того, як буде підтвердження, що за цю кандидатуру проголосує достатня кількість депутатів.