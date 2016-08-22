Посол України в ЄС очікує почути дату скасування віз уже жовтні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

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Посол нагадав, що Європейська комісія надала позитивний висновок про те, що Україні потрібно надавати безвізовий режим, і передала цей висновок до Європарламенту та Європейської ради.

"Тепер ці дві інституції паралельно працюють для того, щоб виробити спільний висновок. Ми передбачаємо, що перше читання висновку Європейського парламенту відбудеться 6 вересня. Ми передбачаємо, що Європейський парламент прийме рішення до кінця вересня - початку жовтня. І, відповідно, Європейська рада, країни-члени ЄС також будуть схильні до того, що в жовтні (буде) прийнято також позитивне рішення", - заявив Точицький.

Посол розповів про формальні речі щодо ухвалення відповідного рішення. "Очевидно, що в доповіді будуть рекомендуватися конкретні часові рамки. Якщо конкретні часові рамки, то з моменту прийняття рішення, я сподіваюсь, що ми будемо мати чітку перспективу", - заявив Точицький.