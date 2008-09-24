Ющенко: Тимошенко і Медведчук – це перші партнери сьогодні

Про це Президент Віктор Ющенко заявив під час зустрічі з представниками Атлантичної Ради в Нью-Йорку.

За словами Президента, Тимошенко ще «в травні розпочала конституційний процес – внесення змін і доповнень до Конституції».

І цей документ не був підписаний в Україні. «З участю Медведчука документ був імплементований блоку Юлії Тимошенко і особисто Прем’єр-міністру», – сказав керівник України.

Ющенко стверджує, що «Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. Це перші партнери, це перша кореспонденстька пара. І не зараз, і не місяць , і не два».

Президент розповів і про таке. «Тільки я подав кандидатуру Тимошенко у парламент, я двічі подавав, щоб її вибрали, а вона заходить наступного дня до мене, щоб я призначив Медведчука спеціальним повноваженим послом до Росії, або віце-прем’єром. На що я категорично сказав, що ця людина не буде в українській владі ніколи», – сказав керівник держави.

Свого часу в Україні були розмови про те, що Віктор Медведчук може стати послом України в Росії.

Радіо "Свобода"