У Держдумі РФ вважають, що російсько-українських відносин не існує взагалі

Депутат Державної думи Російської Федерації, директор Інституту політичних досліджень Сергій МАРКОВ вважає, що пролонгація Великого договору необхідна як Росії, так і Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це С.МАРКОВ сказав у ході міжнародної конференції в Москві «10 років потому. Підсумки Договору про дружбу, співпрацю й стратегічне партнерство між Україною та Росією».

«Звичайно, договір буде продовжено – в цьому немає ніяких сумнівів, тому що в цьому договорі Росія визнає територіальну цілісність України, зокрема приналежність Криму Україні», - переконаний С.МАРКОВ.

За його словами, після південно-осетинського конфлікту в світі виникло занепокоєння, чи Росія не вирішуватиме питання таким чином із пострадянськими державам, зокрема в Криму.

«Відмова Росії від цього договору призведе до колосальної істерики в усьому світі – мовляв, Росія зібралася анексувати Крим у України. В цих умовах мови про відмову від договору бути не може», - вважає С.МАРКОВ.

Водночас він підкреслив, що Росія дуже незадоволена виконанням Україною умов Великого договору.

«Причина очевидна – на сьогодні російсько-українських відносин не існує взагалі. Є тільки російсько-українсько-американські відносини. Третьою стороною є США, які прагнуть максимально погіршити відносини між двома країнами», - сказав С.МАРКОВ.

На його думку, цей «план виконує Президент Віктор ЮЩЕНКО, який висловлює не інтереси українського народу, а інтереси імперії – США».

Як відомо С.МАРКОВ, є персоною нон-грата в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що РФ розраховує на продовження на 10 років дії Договору про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та Росією.

«Усвідомлюючи свою історичну відповідальність за долю російсько-українських відносин і прагнучи зміцнювати дружні зв`язки з українською державою, ми виходимо з того, що Договір 1997 року буде продовжено на наступні десять років», - йдеться в заяві.

У МЗС РФ також нагадали, що до 1 жовтня 2008 року Росія й Україна повинні визначити свій підхід до подальшої долі Договору про дружбу, співпрацю й партнерство.