Балога дає 101%, що дострокові вибори будуть

Глава секретаріату президента Віктор Балога вважає дострокові вибори найбільш вірогідним сценарієм розвитку подій.

Про це Балога сказав у інтерв`ю "Українській правді".

Він повідомив, що президент Віктор Ющенко "визнає будь-який формат більшості, якщо він відповідатиме Основному Закону і буде створений з дотриманням усіх необхідних процедур".

"Від оформлення неокоаліції позиції Президента не похитнуться. Він працюватиме з тією більшістю, яка буде, навіть із такою протиприродною і недовговічною", - заявив Балога.

За його словами, у Ющенка "є достатньо засобів жорстко протидіяти будь-яким неконституційним намірам".

"Так було навесні 2007-го, так буде і зараз, хоч як би войовничо не трясли кулачками на президента швидкосклепані політики, які сп`яніли від ілюзії вседозволеності", - зазначив Балога.

Водночас на питання, наскільки високою він вважає ймовірність дострокових виборів, Балога відповів: "На 101 відсоток".

"У БЮТ і Партії регіонів нічого не вийде, вони резус-несумісні. Там любові немає, бо перед шлюбом наречена не каже жениху, що він – злодюжка з нечистою біографією", - сказав Балога.

"Взаємна недовіра цих політичних сил така, що будь-які домовленості і комбінації приречені на крах із подальшою детонацією в "суміжників". Після цього – тільки позачергові вибори", - додав він.