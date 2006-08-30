Кабмін урізав повноваження Ющенка

Таке рішення ухвалено у вівторок на спільному засіданні трьох урядових комітетів під керівництвом Миколи Азарова, повідомляє "Комерсант-Україна".

Головним питанням засідання стало скорочення повноважень президента в зв`язку з положеннями нової редакції Конституції, пише видання.

"Ми усуваємо право президента давати доручення урядові, а також залишаємо за ним можливість припиняти рішення одночасно зі звертанням у суд", – повідомив заступник міністра Кабінету міністрів Олександр Лавринович.

Також Кабмін вирішив усупереч пропозиції президента залишити основну базу інституту сухопутних військ в Одесі і не переносити її у Львів.

Українська правда