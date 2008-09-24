Представник Блоку Литвина залишив переговори щодо коаліції

Народний депутат, член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що в переговорах щодо створення нового формату коаліції відбулися певні зрушення.

Про це він заявив сьогодні журналістам.

“У всякому разі, тональність і зміст розмови є достатньо конструктивними”, - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, під час переговорів він оприлюднив позицію фракції Блоку Литвина, яка полягає в готовності брати участь в консультаціях.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ пояснив, що він пішов першим з переговорів для того, щоб дати змогу БЮТ та НУ-НС, які “працювали останні місяці на політичне знищення один одного, самим розібратися”.

Представник Блоку Литвина також зауважив, що під час переговорів він не відчув від представників жодної з політичних сил жорсткої налаштованості на дострокові вибори. “Принаймні, сьогодні ми визначилися, з чого починати, і визначили алгоритм дій”, - сказав депутат.