Представник Блоку Литвина залишив переговори щодо коаліції
Каже: "намітився конструктив"
Народний депутат, член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що в переговорах щодо створення нового формату коаліції відбулися певні зрушення.
Про це він заявив сьогодні журналістам.
“У всякому разі, тональність і зміст розмови є достатньо конструктивними”, - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.
За його словами, під час переговорів він оприлюднив позицію фракції Блоку Литвина, яка полягає в готовності брати участь в консультаціях.
О.ЗАРУБІНСЬКИЙ пояснив, що він пішов першим з переговорів для того, щоб дати змогу БЮТ та НУ-НС, які “працювали останні місяці на політичне знищення один одного, самим розібратися”.
Представник Блоку Литвина також зауважив, що під час переговорів він не відчув від представників жодної з політичних сил жорсткої налаштованості на дострокові вибори. “Принаймні, сьогодні ми визначилися, з чого починати, і визначили алгоритм дій”, - сказав депутат.