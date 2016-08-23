Українці не є міграційним ризиком для Європи - посол України в Німеччині

Про це заявив в ефірі Громадського посол України у Німеччині Андрій Мельник.

«Якщо ризику напливу біженців не було до введення безвізового режиму, то його не буде і після», — зазначив він.

В той же час, у німецькому суспільстві і політикумі є достатньо сил, в тому числі і в правлячій коаліції, які скептично ставляться до надання Україні безвізового ржиму. За словами дипломата, процес надання безвізу для України може зайняти ще декілька місяців.

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«Зараз м’яч на боці Європейського парламенту, який повинен ухвалити рішення стосовно можливості країн-членів ЄС у разі, якщо громадяни країни будуть ним зловживати, то він може бути призупинений на певний час. Раніше така можливість була тільки у Європейської комісії», — підкреслив Мельник.

Довідка УНІАН. 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Євросоюзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

19 липня Єврокомісар з Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Хан висловив сподівання, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде затверджено у жовтні.