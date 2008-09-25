НУ-НС знову виявився третім зайвим?

Порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради України знову сформований без врахування пропозицій фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що учора, під час консультацій щодо створення нової коаліції, була досягнута домовленість, що сьогоднішній порядок денний будуть формувати три фракції – БЮТ, НУ-НС і Блок Литвина. Однак, за словами В.КИРИЛЕНКА, сьогоднішній порядок денний знову сформований фракціями БЮТ і Партії регіонів, і не врахована пропозиція щодо розгляду законопроекту про скасування депутатської недоторканності.

«Про інші пропозиції я вже навіть не кажу», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

Він уважає, що такі дії свідчать про те, що «ми не маємо бути оптимістами» у питанні координації роботи трьох фракцій – БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина.