Лавринович: ПР не ухвалювала рішення йти бігом на вибори

Вірогідність створення нової коаліції у парламенті і можливість проведення дострокових виборів до Верховної Ради України складає «половина на половину».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у коментарі УНІАН перший заступник голови ВР, член Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, учора на засіданні Політради партії обговорювалася ситуація в парламенті, йшлося про те, що з усіма фракціями ведуться переговори щодо пошуку «можливості формування нового складу коаліції». О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що ПР, «як минулого року, так і цього року є противником проведення дострокових виборів», оскільки вони не є інструментом вирішення суспільних проблем.

Перший заступник голови ВР також зазначив, що у разі проведення дострокових виборів відповідальність за їх призначення «нехай несуть ті, хто стали причиною їх проведення, і хто ухвалив рішення».

«Нехай Президент разом з урядом і помаранчевою коаліцією несуть відповідальність за те, що український народ кожного року має ходити на вибори», – сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Водночас він зазначив, що політична партія повинна бути завжди готова до виборів. Однак, за його словами, на Політраді ПР «ніхто не ухвалював рішення вже йти бігом» на вибори, як і не ухвалювалося рішення про створення коаліції з конкретною політичною силою.

Перший заступник голови ВР також назвав «дуже вільною інтерпретацією» поширену в ЗМІ інформацію про те, що нібито вже призначені керівники штабів ПР в областях. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, на засіданні політради були визначені народні депутати, які закріплюються за конкретними округами, як це передбачено в регламенті ВР. При цьому він зазначив, що ще не за усіма регіонами закріплені народні депутати.