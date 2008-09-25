«Зрада виборцям» - не підстава для розпуску ВР?

Міністерство юстиції вивчає питання щодо терміну завершення консультацій і можливості утворення коаліції у Верховній Раді України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр юстиції України Микола ОНІЩУК, відповідаючи на запитання, коли завершується термін, до якого має бути сформована коаліція у парламенті, і після якого Президент має право розпустити парламент.

«Ми вивчаємо цю ситуацію, і зараз я не маю повноважень, щоб робити офіційну заяву з цього приводу, розуміючи, до яких наслідків це може призвести», - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, у розгляді цього питання необхідно виходити з Конституції України і з рішення Конституційного Суду щодо тимчасового регламенту ВР.

Відповідаючи на запитання, чи може бути розпущений парламент, якщо буде створена коаліція Партії регіонів і БЮТ, на тій підставі, що відбулася зрада виборців, оскільки кожна зі згаданих політичних сил декларувала на виборах різні гасла, М.ОНІЩУК зазначив, що «якщо коаліція буде утворена у спосіб і строки, як це передбачено в Конституції, то підстав для дострокових виборів не буде».

Глава Мін’юсту при цьому нагадав, що розпуск ВР минулого скликання ґрунтувався на юридичній нормі щодо неповноважності парламенту, оскільки 150 народних депутатів достроково припинили свої повноваження. «І в даному випадку, якщо дострокові вибори відбудуться, то вони відбудуться лише як наслідок настання умов щодо дострокового припинення повноважень парламенту», – запевнив М.ОНІЩУК.