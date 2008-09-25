У Януковича вже виникли проблеми з БЮТ
14:02, 25 вересня 2008Політика
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Партія регіонів «шукає шляхи»
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про наявність складнощів для створення коаліції між фракціями Партії регіонів і БЮТ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.
«Складність у тому, що у нас немає ідеологічного фундаменту, на базі якого можна домовитися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
За його словами, не встигли народні депутати проголосувати у першому читанні за закон про держслужбу, як фракція БЮТ, яка його підтримувала, відмовляється голосувати за норму про застосування російської мови в діловодстві.
В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Партія регіонів «шукає шляхи» для домовленості, і робитиме все для того, щоб не допустити дострокових парламентських виборів.
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