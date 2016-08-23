У Криму відповіли на озвучене Порошенком завдання повернути український прапор в окуповані міста

Так він прокоментував слова Порошенка про прагнення повернути прапор у Крим і на Донбас, передає "РІА Новости".

"Це той випадок, коли бажання не співпадають з можливостями і не співпадуть у принципі ніколи. У нас в народі кажуть: "Мріяти не шкідливо", - сказав Полонський.

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Раніше Порошенко назвав надзвичайно складним завданням зробити так, щоб державний прапор знову з'явився в окупованих містах Донбасу і Криму.

За словами Порошенка, "надзвичайно складне завдання для нас - зробити так, щоб наш прапор знову з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем".