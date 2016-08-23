У Криму відповіли на озвучене Порошенком завдання повернути український прапор в окуповані міста
21:27, 23 серпня 2016Політика
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Так званий віце-прем'єр окупованого Криму Дмитро Полонський заявив, що прапор України ніколи не повернеться на півострів.
Полонський відповів на озвучене Порошенком завдання повернути стяг у Крим і на Донбас / Фото УНІАН
Так він прокоментував слова Порошенка про прагнення повернути прапор у Крим і на Донбас, передає "РІА Новости".
"Це той випадок, коли бажання не співпадають з можливостями і не співпадуть у принципі ніколи. У нас в народі кажуть: "Мріяти не шкідливо", - сказав Полонський.
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Раніше Порошенко назвав надзвичайно складним завданням зробити так, щоб державний прапор знову з'явився в окупованих містах Донбасу і Криму.
За словами Порошенка, "надзвичайно складне завдання для нас - зробити так, щоб наш прапор знову з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем".
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