Муженко назвав приємною новиною чергову "пришиту" справу Кремля

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "112 Україна".

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"Це приємна новина. Мабуть, це одна з ознак визнання наших заслуг Російською Федерацією", - сказав Муженко.

Як повідомлялося, в середу СК РФ повідомив про порушення справи стосовно міністра оборони України Степана Полторака, начальника Генштабу Муженка, колишнього командира Сухопутних військ Анатолія Пушнякова, чинного командира Сухопутних військ Сергія Попка, командувача Нацгвардії Юрія Аллерова за ст. 356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни).