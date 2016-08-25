Росія хоче зробити Україну частиною своєї "імперії" - Порошенко

Про це в інтерв'ю телеканалу CNN заявив президент України Петро Порошенко.

"Мета Путіна - спробувати дестабілізувати ситуацію в Україні. Їм не потрібні Донецьк або Луганськ. Вони хочуть, аби вся Україна була частиною російської імперії. Вони хочуть дестабілізувати ситуацію з безпекою в усьому світі", - заявив Порошенко.

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"Це абсолютно така ж ситуація, як російські бомбардування в Алеппо. У них є лише одна мета – сучасний світ повинен бути менш стабільним, менш захищеним", - сказав Порошенко.

Президент зазначив, що за останні два тижні на Донбасі в результаті обстрілу проросійських бойовиків загинули 13 українських військових, 91 – отримали поранення.

Також, Порошенко торкнувся питання відносин України і США, висловивши надію, що вони не зміняться в гіршу сторону незалежно від результату майбутніх восени виборів президента Сполучених штатів.

"Я не сумніваюся, що ми будемо мати підтримку обох партій після президентських виборів і я розраховую на відповідальний вибір американського народу, незалежно від того, хто переможе, республіканець чи демократ", - зазначив президент.