Посол Канади: про введення безвізового режиму для українців мова поки не йде

Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsOne.

Посол не погодився з твердженням про перспективу запровадження безвізового режиму між Україною та Канадою впродовж одного року.

"Я би це трохи інакше висловив. Ми розпочинаємо діалог про природу нашого візового режиму. Отже, ми стараємося удосконалити ті інструменти, які ми маємо", - сказав Ващук.

Читайте такожКлімкін: після введення безвізового режиму з ЄС українці зможуть вільно їхати до майже 100 країн

У зв'язку з цим він нагадав, що Канада вже почала видавати українцям багаторазові візи на 10 років.

"Ми стараємося гармонізувати з нашими українськими колегами наші підходи у цій справі. Так що тут не йдеться про подібну перспективу, як із Європейським Союзом, але до нас візи можна отримувати довгострокові. У подальшій перспективі, можливо, дійде колись до безвізового режиму, але майте на увазі, що поки що ваші румунські та болгарські сусіди ще потребують візи до Канади", - сказав Ващук.

Говорячи про законодавство та міграційну політику Канади, посол відзначив, що мова йде "про полегшення, про удосконалення, але не впродовж наступного року до якогось безвізового режиму".

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня посол України в Канаді Андрій Шевченко заявив, що питання запровадження безвізового режиму між Канадою та Україною - це "розмова на роки, дай Бог, щоб не на десятиліття".

11 липня президент України Петро Порошенко після переговорів з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Києві повідомив про досягнення домовленості про початок негайних консультацій між Україною та Канадою щодо візової лібералізації.

У 2015 році Канада почала впроваджувати видачу українцям багаторазових віз терміном дії на 10 років.