В АП розповіли про відсутність контактів між Порошенком і Путіним після "української диверсії" у Криму (документ)

Про це йдеться у відповіді АПУ на запит кореспондента інтернет-видання "Апостроф".

"... Інформуємо, що після висунення Росією безпідставних звинувачень України у начебто проведенні диверсійної операції в окупованому Криму офіційних розмов між президентом України Петром Порошенком і президентом Росії Володимиром Путіним не відбувалося. Також з 7 серпня 2016 року не було і офіційних контактів по лінії адміністрацій президентів України і Росії", — йдеться у відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Порошенко назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. «Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових військових погроз на адресу України», - наголосив Порошенко.

Пізніше Порошенко дав розпорядження Міністерству закордонних справ організувати телефонну розмову з Путіним.

Колишній глава СБУ, представник України в тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук висловив думку, що російський лідер Володимир Путін відмовився від розмови з главою України Петром Порошенком.