Балозі було приємно, коли Ющенко порівняв його з сантехніком

Те, що Президент України Віктор Ющенко порівняв главу свого Секретаріату з сантехніком , викликало у самого Балоги приємні відчуття. Про це глава СП сказав в інтерв`ю "Українській правді".

"Президент хотів, щоб від мене відчепилися. Бо моя роль не є визначальною. Визначальною є роль президента, а я виконую його доручення. Коли на мою адресу пішла хвиля звинувачень, то першими їх озвучили не комуністи, не Литвин, не Партія регіонів. Ці звинувачення лунали з боку партнерів, з якими ми йшли на вибори.

Президент хотів, щоб цей вал критики зупинився, тому й порівняв службу, яка організовує його роботу, із сантехнічною. Він дав зрозуміти: "Якщо у вас є претензії до Балоги, то це претензії до мене. Виставляйте їх президенту, бо при чому тут Балога"", - так розтлумачує вислів свого шефа Віктор Балога.

На запитання кореспондента про відчуття, викликані таким порівнянням, глава СП відповів: "Приємні. Це було ознакою командного підходу, того, що він довіряє людям, з якими працює, і розподіляє критику і на себе, і на всю команду. На тій прес–конференції після слів про сантехніків я усміхнувся".