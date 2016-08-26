Міноборони РФ в рамках навчань перекидає спецназ до кордонів України

Про це УНІАН повідомили в прес-службі російського військового відомства. «Екіпажі військово-транспортних літаків здійснюють перекидання підрозділів спеціального призначення з північно-заходу Росії на полігони Південного військового округу», - йдеться в повідомленні.

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Крім того, льотний склад військово-транспортної авіації виконує завдання з перебазування техніки інженерно-аеродромної служби на оперативні аеродроми, куди будуть перекинуті літаки й вертольоти оперативно-тактичної та армійської авіації ВКС.

Всього в перекиданні підрозділів, що виконують завдання в рамках раптової перевірки боєготовності військ, задіяно близько 20 літаків Іл-76 військово-транспортної авіації.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня президент РФ Володимир Путін привів у повну боєготовність війська біля кордону з Україною «для локалізації кризових ситуацій»

«Сьогодні в національному центрі управління обороною країни глава військового відомства генерал армії Сергій Шойгу провів нараду з керівним складом Міноборони Росії. Він повідомив, що згідно з рішенням верховного головнокомандувача збройними силами Російської Федерації розпочато чергову раптову перевірку. У зв'язку з цим війська Південного, частина сил і засобів Західного та Центрального військових округів, Північного флоту, головного командування повітряно-космічних сил, командування повітряно-десантних військ із 7 години приводяться в бойову готовність «повна», - йдеться в повідомленні Міноборони РФ.