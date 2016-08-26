Убивство поліцейськими чоловіка на Миколаївщині: ЗМІ показали ключові моменти справи (відео)

У ніч проти 24 серпня в райцентрі Криве Озеро Миколаївської області місцеві поліцейські на смерть забили молодого чоловіка, передає ТСН.

Як повідомив Генпрокурор Юрій Луценко, заарештовані троє поліцейських та доведено застосування ними вогнепальної зброї.

Згодом стало відомо, що ще троє поліцейських, які також були присутні на місці загибелі, наразі перебувають у слідчому управлінні прокуратури області та беруть участь у слідчих діях. Нині у прокуратури немає достатніх даних для оголошення їм підозри у вчиненні кримінального злочину.

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Як розповідають місцеві мешканці, напередодні 33-річний Олександр Цукерман перебрав з алкоголем і влаштував сімейні розбірки з дружиною. До цього посварився з таксистом та лопатою побив вікна у його автівці. Але згодом заспокоївся і ліг спати у гаражі. Однак до місцевої поліції вже надійшли два виклики - перший від таксиста, другий від дружини. На місце один за одним приїхали два патрулі.

Мати загиблого Ольга Цукерман, яка була свідком вбивства її сина каже, що вже після того, як чоловік був мертвим, поліцейські наступали йому на шию ногами. З тіла витягли чотири кулі.