Суд заарештував головного підозрюваного у скандальному вбивстві жителя Кривого Озера

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Ляхвацкий заявив, що з обвинуваченням згоден частково.

Так, з кваліфікацією за ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень) він згоден, а за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) — ні.

Обидва підозрюваних, яких суд заарештував раніше, заявили, що саме Ляхвацький стріляв у Цукермана.

За попередніми даними, він стріляв у потерпілого зі своєї особистої, а не табельної зброї.

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Як повідомляє миколаївське видання "Новости-N", в суді також було зазначено, що підозрюваний має двох дітей — одному три роки, іншому один місяць і п'ять днів.

Крім того, від докладних свідчень підозрюваний відмовився, посилаючись на погане самопочуття.

В ході розгляду справи адвокат Ляхвацького заявила, що вважає всі звинувачення, висунуті прокуратурою на адресу її підзахисного, незаконними і не згодна в повному обсязі з обвинуваченням. Таким чином, її позиція сильно різниться з позицією підзахисного, який частково визнає свою провину.

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Ляхвацький - єдиний з трьох підозрюваних, якому інкримінують ч.1 ст.115 (умисне вбивство).

Нагадаємо, раніше до 25 вересня були заарештовані старший лейтенант поліції Микола Хоменко та сержант Олександр Причипойда.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники". Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень - на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранень, отриманих в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

Смерть мешканця Кривого Озера викликала бунт жителів райцентру, які намагалися перешкодити вивезенню в Миколаїв 6 поліцейських, що виїздили за адресою Цукермана. Троє з них на даний момент вважаються підозрюваними, ще троє співпрацюють зі слідством.

У результаті склад відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набраний заново, також через інцидент бувзамінений начальник Головного управління поліції в Миколаївській області.